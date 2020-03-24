PornHub "подарил" украинцам по $10 из-за карантина: как воспользоваться

Крупнейший порносайт мира PornHub бесплатно предоставил жителям всех стран премиум-аккаунты на период карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на сайте PornHub. Отмечается, что премиум-доступ можно получить до 23 апреля.

"PornHub призывает людей во всем мире оставаться дома, чтобы сгладить кривую коронавируса за счет самоизоляции с бесплатным премиум-доступом", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что раньше премиум подписка стоила $9,99 в месяц (275 грн) или $95,88 в год (2695 грн).

На фоне пандемии COVID-19 и ограничительных мер, введенных в разных странах, PornHub в марте предоставил премиум-доступ жителям Италии, Франции и Испании. После этого число визитов на сайт в этих странах выросло в несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус по состоянию на утро 24 марта поразил уже более 381 тысячи человек по всему миру и проник в 180 стран. Особенно активной пандемия оказалась в Европейском Союзе и США, в то время, как в Китае пошла на спад. В Украине, где официально подтверждены 73 случая заражения и еще сотни под подозрением, ввели ограничения.

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