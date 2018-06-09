УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт
Аnti-colorados
Аnti-colorados
БлогерВсе статьи автора

Пора готовить новые маршруты "Чемодан-вокзал-Московия"

7.2т

Трудно не понять многих наших читателей, которые утратили любой интерес в хождении по российским информационным ресурсам. Оно и понятно, бродить по этим помойкам, чтобы подхватить какую-то заразу – нет никакого смысла, ведь наша Сеть, в отличие от российской – открыта и каждый волен черпать информацию из любых источников. Но есть отдельные темы, которые можно нарыть только там, например – о газпромовских или роснефтевских фантазиях или подобных вещах. Сейчас мы предлагаем сделать утреннюю пробежку по местам, которые россияне сами себе организовали в виде наглядного пособия, мало рассчитывая на то, что это прочтет кто-то со стороны. Нам же это нужно для того, чтобы применить известный способ построения своей теории: "Методом от противного".

Итак, наша пресса давно и прочно является не нашей и пользователи социальных сетей предлагают помещать в скобки текст (финансируется РФ) после упоминания каждого такого СМИ, зарегистрированного на территории Украины. Тогда сразу понятно, кто и что там вещает. Это было бы тем более полезно, когда в названии такого канала или печатного ресурса встречаются слова: "украинский", "украинская", "киевское" или что-то подобное. Владельцы этих СМИ рядятся в шкуру, чтобы скрыть рога и копыта противника.

В любом случае, большая часть информационного потока имеет умеренно негативный или крайне негативный тон изложения того, что происходит в Украине. При этом, они явно игнорируют очевидные достижения, как таковые, и никогда не упоминают о том, что эти достижения получены страной, ведущей пятый год войну с агрессором и временно утратившей часть своей территории и промышленного потенциала. Почему и зачем они это делают в течение этого года мы узнаем из той информации, которую разрешит раскрыть следователь или во время судебных процессов над самыми веселыми ребятами, у которых дома можно найти балалайки, ватники и банковские документы о счетах в знакомых российских банках.

Но сами россияне дают информацию, через которую невозможно переступить.

Новости
Закон – тайга, а прокурор – медведь. Так что – без вольностей

Итак еще раз. Украина отражает агрессию страны, имеющей существенно больший военный и экономический потенциал. Кроме того, экономический потенциал противника строится на ресурсах, которых у нас просто нет. Московия живет с экспорта нефти и газа и тем зарабатывает себе средства на поворовать, пожить и повоевать. Не будь этих денежных потоков, Московия не имела бы ни армии, ни возможности и желания повоевать. И напротив, Украина покупает и газ и нефть, соответственно не зарабатывая на этом, а наоборот – тратя на это существенные средства. Если бы в РФ не было нефти и газа и она вынуждена была покупать это за рубежом, то еще не известно, где бы она была и была бы вообще. То есть, исходные данные у нас не просто различные, но диаметрально противоположные и тем не менее, обратимся к небольшому экскурсу в две показательные области экономики.

Первый и основной показатель состояния экономики – процент ее роста, относительно предыдущего периода, чаще всего – года. Эти показатели сигнализируют о скорости роста экономики. Хотя именно в РФ родился термин "отрицательный рост экономики", мы воспользуемся их официальными данными по 2017 году. Скорее всего, там имеют место некоторые подтасовки, но и с ними все выглядит следующим образом. По различным оценкам, экономика РФ в прошлом году выросла на 1,5-2%. Так это трактует источник, на котором мы нашли эти и следующие далее показатели. Сами российские экономисты говорят о том, что такие показатели – крайне низкие и сравнивают их со следующими показателями других стран: "Китай 6,6%, США — 2,9%, Германия — 2,5%, Испания — 2,8% и даже страны бывшего СССР — Украина — 3,1%, Казахстан — 3,2%, Эстония — 3,9%, Латвия — 4%, Грузия — 4,5%". Заметим, в приведенном россиянами перечне стран, кроме Украины никто не ведет оборонительной войны и у всех все нормально с территориальной целостностью.

Второй момент, на который заостряет внимание этот же российский источник, показывает еще более интересную картину. Речь идет об инвестициях в экономику Московии. Один из отчетов российского центробанка, дает данные по инвестициям Китая, с которым Путин объявил дружбу на век и засосы в десна. ЦБ сетует на небольшой масштаб вливаний примерно так: "На начало 2018 года общий объем прямых инвестиций из КНР в Россию составил всего 4,4 млрд долларов — в 37 раз меньше, чем пришло с Кипра (163 млрд долларов), в 10 раз меньше, чем из Нидерландов, и 4 раза меньше, чем из Германии".

Из этого отчета видно, что Китай вполне отдает себе отчет с кем и с чем имеет дело в РФ, а кроме того – видны основные страны – инвесторы. Лидером инвестиций в российскую экономику являлся Кипр. Грубо говоря, речь идет об офшорных компаниях российских миллиардеров, которые показывали свои операции по "оптимизации налогов", как инвестиционную деятельность. Ну и как бонус, ЦБ показал, где россияне окопались глубже всего после Кипра – Германия и Голландия. Собственно говоря, после этого уже отпадают вопросы как по "Северному Потоку 2", так и по расследованию катастрофы МН-17.

То есть Украина, несмотря на войну и все издержки, связанные с ней, показывает достаточно ощутимый рост экономики, недостижимый для РФ. Причем, такие выводы сделали сами россияне, но нашу прикормленную шоблу это не трогает, она декларирует "новый курс" и борется с барыгами. В связи с этим, кажется, что пора заключать контракты с чемодановыми фабриками и готовить новые маршруты общественного транспорта "Чемодан-вокзал-Московия". Если для них там все так сладко, то пускай едут и жрут сладенькое до икоты, "а нам – своє робить".

Читайте все новости по теме "российская экономика" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аnti-coloradosАnti-colorados
Тема
российская экономика
Место
Украина
Объект
Россия
Источник
Источник:defence-line.org
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
4
Смешно
39
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги