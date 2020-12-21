Расходы государственного бюджета на работу детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по делу "Роттердам+" после его закрытия составили 9,9 млн грн.

Об этом сообщил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.

"Еще 9,9 млн грн с бюджета на пиар для НАБУ... С момента закрытия дела "Роттердам+" прошло 4 месяца, но НАБУ все равно продолжает залезать в карман государственного бюджета", – сообщил Вовк.

В целом расходы бюджета на обеспечение работы группы детективов и прокуроров по делу "Роттердам+", по оценкам Дмитрия Вовка, составили 106,1 млн грн.

Напомним, с 2017 по 2020 год НАБУ проводило расследование по делу "Роттердам+", по результатам которого не было установлено ни доказательств правонарушения, ни вреда от действия формулы, из-за чего 27 августа 2020 прокуратура закрыла дело.

В сентябре 2020 года решение прокуратуры о закрытии дела подтвердил Офис генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Решение суда о законности закрытия дела вступило в силу с 17 ноября 2020 года.

Все это время НАБУ продолжало попытки обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела.

18 декабря дело "Роттердам +" закрыл и Антимонопольный комитет Украины. Он постановил, что формула не нанесла никакого ущерба и не могла давать одним участникам рынка преференций над другими.