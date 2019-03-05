"Попытка провалилась": Россия похвасталась "нулевым" эффектом от западных санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что не видит в странах Европейского Союза энтузиазма по поводу санкций: убытки несут все, а "воспитательный эффект" для Москвы от них – нулевой.

"Какова была на самом деле главная цель этих санкций? Подорвать нашу экономику. Как видите, это попытка провалилась. Сегодня санкции только тормозят развитие отношений с европейскими партнерами, не говоря уже об убытках, которые несут все", – сообщил Медведев, передает "Интерфакс".

По его словам, Россия готова немедленно снять ответные ограничения, как только Запад сделает первый шаг.

"Но Евросоюз, как зачарованный, следует за США и продолжает из года в год продлевать свои санкции. Давайте будем откровенны: это действительно никому не нужно и не выгодно, да и "воспитательный эффект" – нулевой", – резюмировал Медведев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

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