"Попутного ветра": в России обрадовались новым санкциям против Украины

В России заявили, что от запрета на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, для Киева может начаться коллапс.

Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что Украина давно стремится разорвать все отношений с Россией и закупать топливо в Европе.

"Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией, и все закупать в западных странах. Вот пусть и закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева", — написал Пушков.

Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России?Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией и все закупать в западных странах. Вот и пусть закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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