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МирСпорт

/Новости экономики

"Попутного ветра": в России обрадовались новым санкциям против Украины

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В России заявили, что от запрета на поставки нефти и нефтепродуктов в Украину, для Киева может начаться коллапс.

Такое заявление сделал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что Украина давно стремится разорвать все отношений с Россией и закупать топливо в Европе.

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"Что это в Киеве заговорили о коллапсе экономики Украины после запрета поставок нефти и нефтепродуктов из России? Там же давно мечтали все порвать и разорвать с Россией, и все закупать в западных странах. Вот пусть и закупают. Попутного ветра! А будет коллапс, так это выбор Киева", — написал Пушков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля премьер-министр Росии Дмитрий Медведев заявил, что Москва установит запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров списка товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости Россиисанкции Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Что за ерунда, не обрадовалась этому Россия, просто мы, как старшие братья, преподаем очередной урок патриотизма своим младшим украинским братьям и помогаем им быть более патриотичными, раз у них самих это плохо получается, в основном на словах, а до дела не доходит ибо деньги не пахнут. Вот мы и говорим вам, бандерлоги: "Нельзя мутить бизнес с агрессором, непатриотично это."
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А разве он что то неправильно сказал и Украина не стремится разрывать все отношения с РФ?
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Колобов Макс
Колобов Макс
Самим уже давно пора было прекратить покупать нефтепродукты у чумазых на болотах.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Колобов Макс, и газ давно перекрыть надо
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