Популярный напиток резко подорожает: у Путина приготовили "сюрприз" россиянам

В России в следующем году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться до 202 рублей (85 гривен).

Оценка производилась в том числе с учетом роста налога на добавленную стоимость, подсчитали в Ассоциации производителей игристых вин, передают "Известия".

Соответствующие расчеты уже направлены в Министерство финансов России. В ведомстве заявили, что рассматривают возможность изменения стоимости, однако решение еще не принято.

Российское правительство в 2016 году утвердило на шампанское ценовой минимум в размере 164 рублей (68 гривен). Последние два года он не менялся.

При этом эксперты полагают, что шампанское не должно быть слишком доступным. Однако, по их мнению, минимальная стоимость бутылки не должна превышать 180 рублей (75 гривен).

"Известия"

Как сообщал OBOZREVATEL, в России розничные продажи водки в январе-августе 2018 года увеличились почти на 10% до 46,3 млн декалитров. По данным Росалкогольрегулирования, рост розничных продаж водки связан прежде всего с внедрением и эффективной работой системы государственного контроля над объемом производства и оборота алкогольной продукции.

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