Популярная криптовалюта показала ошеломительный рост

Среднерыночная стоимость Bitcoin Cash в пятницу, 21 декабря, выросла на 36,7%, до 216,6 долларов. При этом за последнюю неделю его цена увеличилась на 183%.

В то же время наиболее ликвидные криптовалюты, за исключением Ethereum, подешевели на 0,8-3,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс биктоина упал на 0,8%, до 4043 доллара, Ripple – на 3,8%, до 0,36 доллара; EOS – на 2,7%, до 2,66 доллара, а Ethereum – вырос на 4,4%, до 114,9 доллара.

В итоге капитализация биткоина упала до 70,5 млрд долларов, Ripple – до 15 млрд долларов, EOS – до 2,4 млрд долларов. При этом капитализация Ethereum выросла – до 11,9 млрд долларов, а Bitcoin Cash – до 3,8 млрд долларов.

Bitcoin Cash CoinMarketCap

Накануне бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу закрыл свою короткую позицию по биткоину, открытую год назад, когда криптовалюта достигла исторического максимума в 20 тысяч долларов. Тогда он отмечал, что криптовалюта будет непрерывно дешеветь из-за высокой волатильности и других проблем.

Эксперт отметил, что уже два раза извлекал прибыль из своей короткой позиции, но сейчас решил закрыть ее окончательно. Он не уточнил, связано ли это с ожиданием нового роста стоимости криптовалюты.

Напомним, что ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.