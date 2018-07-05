Популярная бюджетная авиакомпания объявила массовую забастовку в странах Европы

Бортпроводники популярной ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair объявили забастовку в четырех странах Евросоюза.

Сотрудники лоукостера в Италии, Португалии, Испании и Бельгии будут бастовать в конце июля, передает ВВС.

Согласно заявлениям, которые профсоюзы передали руководству компании, итальянские бортпроводники будут бастовать в течение 24 часов 25 июля. А сотрудники в Португалии, Испании и Бельгии будут бастовать 48 часов 25-26 июля.

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Одним из основных требований бортпроводников является выплата зарплаты на счета в странах проживания сотрудников, а не в Ирландии.

Отмечается, что если руководство Ryanair не выполнит требований, то забастовки могут продолжатся.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый рейс Ryanair из Украины будет осуществлен 15 октября.