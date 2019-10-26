Поправка Геруса, которая разрешила импорт электроэнергии из РФ, является государственным преступлением – Кучеренко

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус, который с нарушениями регламентных норм протолкнул поправку о восстановлении импорта электроэнергии из России, совершил государственное преступление.

Об этом заявил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Депутат напомнил, что председатель энергетического парламентского комитета Андрей Герус протолкнул поправку, которая разрешила импорт электроэнергии из РФ, в непрофильный законопроект и с грубым нарушением регламентных норм. Судьбоносное для страны решение было принято путем манипуляций и нарушений, и повлечет серьезные негативные последствия, в частности осложнит евроинтеграцию Украины и может привести к отмене международных санкций против России.

"Это судьбоносное решение. Оно в первую очередь касается нашего выбора тектонического. Или мы идем в европейскую интеграцию, или мы возвращаемся к параллельной работы с Россией, и это вообще сводит на нет все. Это тектоническое вопрос. Ведь мы не можем ехать в Брюссель, требовать от них санкций, и с другой стороны покупать электроэнергию в страны-агрессора", – заявил Кучеренко.

Он сообщил, что уже есть негативная реакция со стороны международных партнеров Украины, в частности Европейского энергосообщества на импорт электроэнергии из РФ, ведь это ставит под вопрос выполнение Украиной обязательства по интеграции в 2023 году отечественной энергосистемы с европейской. И подчеркнул, что считает действия Андрея Геруса государственным преступлением.

"Есть соответствующая реакция Европейского энергетического сообщества, господин Копач, который сказал, что это вы неправильно сделали, и новая правка Геруса, которую он протянул на исправление этой поправки, так же абсолютно противоречит нашим подписанным документам. Нет, они пытаются протолкнуть. Потому что цена вопроса, я думаю, пару миллиардов, так точно гривен в этом есть. И у меня тогда вопрос, а кто бенефициар этих пару миллиардов? Я сразу хочу сказать: я буду доказывать, что эта манипуляция и махинация по сути является государственным преступлением" , – заявил Кучеренко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако, с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2400000 кВт-час до 4500000 кВтч в сутки.

Большинство энергоэкспертов расценили начало импорта электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. А также считают, что это затормозит евроинтеграцию Украины.

Ранее глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач заявил, что украинская власть не оценила риски и угрозы энергобезопасности страны вследствие открытия импорта электроэнергии из России.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Совета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус демонстративно покинул студию ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера. Нардеп от партии "Слуга народа" объяснил это "рабочей встречей", которая должна была состояться в пятницу поздно вечером.

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