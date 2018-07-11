Попали на пошлины: Трамп пошел против друга Путина перед встречей

США расширили список товаров, импортируемых из Китая на сумму 200 млрд долларов.

Все они попадут под 10-процентные пошлины, сообщает Politico.

"Вместо того, чтобы рассматривать наши законные опасения, Китай начал возмездие против американских продуктов. Для таких действий нет оправдания", - объяснил соответствующее решение торговый представитель США Роберт Лайтхазер.

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Новый тарифный список включает морепродукты, полезные ископаемые, химические вещества и предметы личной гигиены, такие как шампунь и мыло, а также ряд потребительских товаров, таких как сумочки, перчатки и бумагу.

Ранее, 6 июля, Китай ввел пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта президент США Дональд Трамп подписал меморандум, поручающий торговому представителю Роберту Лайтхайзеру обеспечить введение пошлин на импорт китайских товаров.

Под пошлины попали товары примерно на 60 млрд долларов - более 10% импорта США из Китая. Изначально предлагались меры в отношении продукции на 30 млрд долларов, но Трамп настоял на более жестком подходе.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 128 наименований товаров, импортируемых из США. В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят вводить взаимные пошлины.

Однако позднее выяснилось, что прийти к согласию в торговых вопросах пока не удалось, и Вашингтон анонсировал новые пошлины.