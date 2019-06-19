"Понял, что попал": украинцев предупредили о хитрой ловушке с квартирами

В Украине набирает обороты новая схема с арендой квартир - арендатору предлагают внести всю сумму наперед, но по документах - это лишь плата за "информационные услуги".

Как сказано в материале OBOZREVATEL, именно на такую ловушку попался и Владимир, который недавно приехал в Киев и устроился на работу. Деньги на аренду квартиры ему пришлось взять у родителей.

"Я увидел объявление, цена была подходящая, поэтому позвонил по указанному номеру. Мы с женщиной договорились о встрече в офисе. Она обещала показать мне квартиру", – рассказал Владимир.

Аренда квартиры Booking.com

По его словам, уже во время встречи он заподозрил неладное, но значения не придал. Ему описали жилье, но сказали, что нужно внести деньги – за первый месяц проживания и за последний - 13 тысяч гривен. По словам аферистов, только после этого якобы можно будет идти на осмотр.

В обмен псевдориэлтор написала от руки некую расписку – не было ни адреса жилья, ни суммы. На самом деле речь шла об оказании информационных услуг. Получив деньги, женщина вышла в соседнюю комнату якобы за папкой.

"И тогда я услышал знакомый звук. Я раньше работал в магазине и знаю – сработала тревожная кнопка. Тогда я и понял, что попал. Деваться было некуда, и через пару минут в комнату вошли два амбала. Они сказали, что на самом деле все услуги я уже получил, оплатил и мне пора уходить. Дали какой-то адрес, но в этом доме даже нет такого номера квартиры", – вспомнил Владимир.

После этого случая он написал заявление в полицию, но считает, что вернуть деньги у него не выйдет. "Обидно, ведь это не мои деньги, мне родители их дали как раз на жилье. Теперь переехал к знакомому, который согласился меня приютить", - сказал парень.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали преступную группу лиц, которые обманом выманивали у людей деньги во всех районах города.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!