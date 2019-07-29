"Понравится не всем": у Зеленского пролили свет на нового премьера Украины

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что в процесс выбора премьер-министра вовлечен Владимир Зеленский и политические лидеры из его команды.

"Если сейчас начинать обсуждать какие-то фамилии, то это, прежде всего, будет вредить этим людям. Когда какие-то фамилии светятся, их начинают сбивать, а премьер-министр не может нравиться всем, придется и наступать на интересы каких-то людей", – сообщил Герус в интервью "РБК-Украина".

"Премьер-министр – это политическая должность, мы это понимаем, однако будет хорошо, если он не будет играть в свои политические игры, а будет заниматься реализацией экономической и социальной программ партии, которая победила на выборах. Очевидно, что будет важным решение президента. Мы хоть и имеем парламентско-президентскую республику, но понимаем, что роль и вес президента сегодня очень велика", – добавил он.

Представитель президента в Кабинете министров подчеркнул, что новым главой правительства должен быть человек, который будет эффективно проводить реформы, которые общество будет чувствовать в реальной жизни.

"Выбрать премьер-министра через рекрутеров объективно невозможно. Потому что это демократия, в стране власть избирал народ, он избирал президента и партию. Партия формирует коалицию и выдвигает премьер-министра. Это не должен быть политик в классическом понимании этого слова, потому что у нас премьер-министры часто начинают создавать свои партии и строить собственный политический имидж", – резюмировал Герус.

В процесс выбора премьер-министра вовлечен Владимир Зеленский и политические лидеры из его команды

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министром в новом правительстве может стать экс-заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

На пост вице-премьера предлагается кандидатура главы Волынского областного совета Игоря Палицы.

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