Экс-чиновник предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину, – Пономарев

Один из бывших чиновников Украины предлагал компании Ильи Пономарева взятку за то, чтобы тот не инвестировал в нашу страну.

Об этом экс-депутат Госдумы и предприниматель рассказал в интервью изданию "Гордон". По его мнению, такое происходит из-за того, что так называемая украинская элита хочет грабить страну в одиночку.

"Я впрямую цитирую одного из представителей предыдущей элиты, которая уже находится не у власти, но который является одним из крупных украинских бизнесменов. Это просто его дословная цитата. Один из бывших чиновников мне предлагал взятку за то, что мы не будем инвестировать в Украину. Он предлагал проинвестировать в нашу компанию при условии, что мы будем инвестировать в другую страну", – заявил он.

Пономарев также сказал, о какой сумме шла речь.

"Нам тогда нужно было поднять деньги, $10 млн, для создания Trident. Он сказал, что закроет эти потребности при условии, что мы будем инвестировать не в Украину. Вот... Конечно, не звучало слово "взятка", то есть не мне в карман, а инвестиции в компанию", – прояснил предприниматель.

Он также сказал, что ему рекомендовали присмотреться к другим странам.

"Вы же умные, – говорил он, – придумаете сами. Есть прекрасные страны: Словакия, Польша, Соединенные Штаты, Оман, например". Было и такое..." – заключил бизнесмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский сказал, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.

Зеленский решил заменить все правоохранительные подразделения, которые занимаются расследованием экономических преступлений, на единый орган финансовых расследований.

Позже стало известно, что украинские компании также смогут претендовать на "инвестиционных нянь".