Помпео после предупреждения относительно 'Северного потока-2' прибыл в Данию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию, где он собирается обсудить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сообщает издание RFE/RL. Дания – вторая остановка во время нынешнего визита Помпео в Европу. Он проведет встречу с премьер-министром Метте Фредериксеном в Копенгагене.

Вероятно, разговор пойдет о том, что 6 июля Дания разрешила России закончить строительство газопровода в ее территориальных водах.

Европейские суда, прокладывающие трубопровод "Северный поток-2", прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые конкретно были направлены на их деятельность.

Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%. Сейчас Москва надеется завершить проект с помощью своих собственных кораблей.

21 июля стало известно, что палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний-участников строительства газопровода "Северный поток-2".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее госсекретарь США Майк Помпео пригрозил санкциями в отношении газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Он добавил, что это может стать "недвусмысленным предупреждением" компаниям, которые оказывают помощь российским проектам. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США используют политическое давление в целях недобросовестной конкуренции.

Позже появилась и реакция Германии на слова Помпео.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал угрозы США ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" грубым давлением на европейский бизнес.

Позже и Австрия раскритиковала планы США ввести новые санкции против "Северного потока-2".

Против таких мер США выступили и в ЕС.