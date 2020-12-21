Украинские пенсионеры могут ежемесячно получать по 500 грн, – Лазебная

Украинские пенсионеры в возрасте от 85 лет будут получать ежемесячно по 500 грн доплаты. Впервые такую выплату начислили еще в апреле.

Об этом в эфире "Украина24" рассказала министер социальной политики Марина Лазебная. Она подчеркнула, что через стрессовый год некоторые проблемы в правительстве просто "тушили".

"Мы делали три программы повышения пенсий, и это не одноразовые программы, мы теперь ежемесячно платим по 500 грн каждому пенсионеру, возраст которого 85 лет и выше. Мы сделали индексацию пенсий в мае, согласна, поздно, но мы пришли – денег вообще не было заложено, средняя прибавка 250 грн, но там есть и больше, поверьте. Также мы в апреле всем, у кого пенсия меньше 5 тыс. грн, выдали по 1000 грн, "карантинную тысячу". Поддержка ФЛП – социальная программа, плюс переначислили автоматически все виды помощи, упростили субсидии, повысили социальные нормы, – рассказала министр.

Пенсионные выплаты в 2021 году повысят для отдельных категорий:

ежемесячная компенсационная выплата до 400 грн пенсионерам старше 75 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

ежемесячная выплата до 500 грн пенсионерам старше 80 лет, если пенсия не превышает размер средней заработной платы;

С 2021 года 1 марта станет постоянной датой индексации пенсий. По подсчетам Министерства финансов, на реализацию законопроекта нужно 4,5 млрд грн.

Лазебная назвала программы помощи, которые правительство реализовало во время карантина:

1 млн украинцев получили пакеты с продуктами и средствами индивидуальной защиты;

единовременные денежные выплаты малозащищенным социальным группам;

увеличение суммы финансовой помощи;

повышение пенсий;

перевод всех социальных услуг в режим онлайн, чтобы снизить риск заражения коронавирусом.

Напомним, в Украине с 2021-го требования для выхода на пенсию в 60 лет вырастут на 12 месяцев: нужно иметь не менее 28 лет страхового стажа. Остальным придется либо докупать стаж, или работать до 63 или 65 лет.

Новые требования к выходу на пенсию

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазебная ранее предупреждала, что в Украине придется повысить ставку единого социального взноса или увеличить другие налоги, если закон о введении системы обязательных пенсионных накоплений не будет принят.