Помощь на €1 млрд: в Украине рассказали о требованиях ЕС

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что после того как Совет ЕС утвердил выделение Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, европейская и украинская сторона подготовят меморандум, в котором будут прописаны все условия предоставления средств.

"Разговор ведется именно по тем рекомендациям, которые не были выполнены для получения последнего транша предыдущего пакета макрофинансовой помощи, – сообщила Климпуш-Цинцадзе в комментарии "Сегодня".

По ее словам, некоторые из таких рекомендаций Украина в сотрудничестве с Национальным банком и Верховной Радой уже реализовала. В частности, речь идет о кредитном реестре НБУ, закон о создании которого поддержал парламент.

Кроме того, вице-премьер отметила, что сейчас продолжается настоятельный разговор о системе проверки конечных бенефициаров в реестрах юридических лиц Украины. По ее словам, соответствующее требование невозможно выполнить в том виде, в котором оно было сформулировано в предыдущих версиях меморандума между Киевом и Брюсселем.

"Такой системы верификации, как там предлагается, не существует ни в одной стране мира. Только в этом году начинает действовать директива ЕС, которая предлагает странам-членам постепенно начинать формировать эту систему верификации, и это означает, чтобы такая система работала эффективно, нужна международная сеть, которая бы обеспечивала проверку этих данных. А без существования международной сети соответственно одна отдельная взятая страна такую вещь не может осуществить", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

Еще одно требование Евросоюза – создание автоматизированной системы проверки электронных деклараций, переданных в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, чтобы первично выделять потенциально рискованные.

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"Это очень сильно зависит от эффективности работы НАПК и их способности сотрудничать с другими центральными органами исполнительной власти, которые отвечают и за защиту информации, и за создание эффективных цифровых инструментов, чтобы такие проверки делались", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский Союз, начиная с 2014 года, предоставил Украине наибольший пакет финансовой поддержки для стран вне ЕС за всю свою историю.