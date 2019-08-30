Помощь будет! У Трампа отменили военную "зраду" против Украины

Пентагон продолжит предоставлять военную помощь Украине. Так, в 2019 году США выделят на эти цели 250 млн долларов.

Как сообщает Politico, Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов в 2019 году на поддержку в сфере безопасности Украины.

"Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его", – заявил старший чиновник Министерства обороны США.

Военная помощь от США Украине

При этом отмечается, что просьба Белого дома пересмотреть финансирование помощи Украине на соответствие интересам США вызвала возмущение у законодателей палат Конгресса, потому что они считают, что программа поддержки имеет большое значение для сдерживание военной агрессии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Допускалось, что США могут лишить Киев денег.

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