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Помощь будет! У Трампа отменили военную "зраду" против Украины

1.6т Читать материал на украинском

Пентагон продолжит предоставлять военную помощь Украине. Так, в 2019 году США выделят на эти цели 250 млн долларов.

Как сообщает Politico, Конгресс одобрил выделение 250 млн долларов в 2019 году на поддержку в сфере безопасности Украины.

"Департамент пересмотрел пакет зарубежной помощи и поддерживает его", – заявил старший чиновник Министерства обороны США.

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Военная помощь от США Украине

Военная помощь от США Украине

При этом отмечается, что просьба Белого дома пересмотреть финансирование помощи Украине на соответствие интересам США вызвала возмущение у законодателей палат Конгресса, потому что они считают, что программа поддержки имеет большое значение для сдерживание военной агрессии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Допускалось, что США могут лишить Киев денег.

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Темы
Военная помощь Украине Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
США
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Поход на Москву одвичных лыцарей во главе с Аркашей Бабченко на верном Абрамсе не отменяется? Пичалька...
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Pavlov Dmiyty, лаптеногий,да кто тебе сказал...
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Крузенштерн Иван Федорович
Крузенштерн Иван Федорович
Это дно! Украина- страна попрошайка.
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