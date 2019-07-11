"Помогают "Газпрому": "Нафтогаз" резко раскритиковал переговоры Бойко и Медведчука с Россией

В НАК "Нафтогаз" заявили, что переговоры лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука с Россией о низкой цене на газ заставляют обратить внимание на то, что "Газпром" задолжал Украине почти 3 млрд долларов.

"В пересчете на каждую украинскую семью – это примерно 200 долларов. Действия Медведчука и Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги нам не отдавать", – написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

Он напомнил, что в жалобе Украины в Еврокомиссию "Нафтогаз" подробно объяснил как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением на европейском рынке.

"Если бы "Газпром" это не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25 процентов. И транзит газа бы через Украину сохранялся", – сообщил Витренко.

Таким образом, по его словам, Медведчук и Бойко своими действиями фактически могут помогать "Газпрому" злоупотреблять своим монопольным положением.

"Чтобы избежать обвинений в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко должны по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 млрд долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением", – резюмировал Витренко.

"Нафтогаз" резко раскритиковал переговоры Бойко и Медведчука с Россией

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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