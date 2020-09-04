Помог провести отопление: что рассказали об Александре Зеленском в его университете

Отца президента Украины Александра Зеленского на президентскую стипендию выдвинули в университете, где он работает. Там его считают достойным кандидатом, который много работает и горой стоит за студентов

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Криворожском государственном университете экономики и технологий объяснили, что в этом году выдвигали двух кандидатов – профессора кафедры международной экономики Владимира Кулешова и заведующего кафедрой информатики Александра Зеленского. Последний признан более достойным.

"От нас просят подать кандидатуры – круг лиц, которые достойны. А в министерстве уже согласовывают, – пояснил декан факультета информационных технологий Анатолий Супрун. – Мое личное мнение как декана – Зеленский полностью отдается работе. Это было и до того, как его сын стал президентом, и сейчас".

Последний тезис, что Зеленского выдвигали бы независимо от должности его сына,– во время разговора Супрун повторил несколько раз, добавив, что и в прошлые годы университет подавал его кандидатуру.

"Лекции у него – это святое, мы не могли его вызвать ни на заседание, ни на что. Он всегда много делал для факультета. В тяжелые времена, когда не было отопления, добился, чтобы провели электроотопление. Никогда не промолчит, имеет активную позицию, защищает интересы студентов. На его кафедре множество достижений и побед на международных олимпиадах по программированию, его студенты устроены на хороших должностях в Украине и за рубежом", – рассказывает руководитель Александра Зеленского.

Отца президента приглашали работать и в Киев, и во Львов, но он остался в родном Кривом Роге. Коллеги уверены, что стипендию он должен получить заслуженно, а вот ее размер слишком мал.

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