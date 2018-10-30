Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве

В Киеве продают шоколад Dolce, который производится на оккупированной территории Донецкой области.

"Кто хочет шоколадку?" – пишет в Facebook журналист Тим Златкин, также публикуя снимки с указанным товаром.

В частности, изготовителем молочного шоколада значится ДП "ТОР". Местом нахождения изготовителя и местом производства указывается "ДНР", Донецк, ул. Кирова, 54А.

По словам Златкина, продукция из оккупированной территории Донецкой области попала в столицу Украины контрабандным путем.

Facebook Тим Златкин

Facebook Тим Златкин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине нашли 20 работающих компаний главарей "Л/ДНР".