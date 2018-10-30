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МирСпорт

/Новости экономики

Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве

5.8тЧитать материал на украинском

В Киеве продают шоколад Dolce, который производится на оккупированной территории Донецкой области.

"Кто хочет шоколадку?" – пишет в Facebook журналист Тим Златкин, также публикуя снимки с указанным товаром.

В частности, изготовителем молочного шоколада значится ДП "ТОР". Местом нахождения изготовителя и местом производства указывается "ДНР", Донецк, ул. Кирова, 54А.

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По словам Златкина, продукция из оккупированной территории Донецкой области попала в столицу Украины контрабандным путем.

Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве

Facebook Тим Златкин

Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве

Facebook Тим Златкин

Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве
Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве
Пользователи возмутились ''ДНРовским'' шоколадом в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине нашли 20 работающих компаний главарей "Л/ДНР".

Место
УкраинаКиев
Объект
Новости ДНР
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Шоколадки ДНР в Киеве, это так же кощунственно, как если бы шоколадки Рошен продавались в России.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Poroshenko Petro, Не знаю, вчера покупал в овощной лавке репчатый лук. Написано: Польша. Но хозяин по секрету ляпнул - из украины. Но, говорит, кто ж його купит, если правду напишу:-)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Гаврохин Кузьма, они и продаются в Крыму, да и по всей России товаров с Украины достаточно. Это рагулям в уши долбят
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