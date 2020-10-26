Организатор "опроса Зеленского" получил миллионы из бюджета: кто стоит за компанией
Компания "Зе медиа", которая 25 октября проводила опрос президента Владимира Зеленского, существует больше 13 лет, но начала проявлять активность после прихода к власти бывшего лидера "95 квартала".
Об этом стало известно OBOZREVATEL. По данным из реестров, за компанией не числилось никакой выручки вплоть до 2014-2015 годов. Тогда компания получила менее 100 тысяч гривен.
После этого, "Зе медиа" несколько лет не получала доходов. В 2019 году (когда Зеленский пришел к власти) компания получила около 20 млн грн общей выручки, 460 тыс. грн – из бюджета. А уже в 2020-м ее выручка выросла до 2 млн грн, который она получила из бюджета.
Тогда "Зе медиа" выиграла тендер на рекламные и информационные услуги для Государственного предприятия "Центр защиты информационного простора Украины".
Руководителем "Зе медиа" указан Владимир Татаренко. Кроме указанного предприятия за ним больше не числится никакий компаний. Сам Татаренко зарегистрирован в Мариуполе, Донецкой области.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Всеукраинский опрос, который в день местных выборов 25 октября инициировал Зеленский, вызвал ряд скандалов.
Так, украинцы массово отказывались принимать в нем участие, а некоторые, наоборот, смогли проголосовать несколько раз.
Например, в Хмельницком координатор "Гражданской сети "Опора", блогер Андрей Попик сумел семь раз подряд принять участие в опросе президента.
Впрочем, организаторы опроса "5 вопросов от президента" назвали ситуацию в Хмельницком подготовленной провокацией.
А в Комитете избирателей Украины отметили, что опрос привел к ряду конфликтов и отдельным нарушениям избирательного законодательства в день голосования.
В опросе "5 вопросов от президента", который проводила компания "Зе Медиа", приняли участие около 5 млн украинцев.