Перепись населения для чего делали? Не для получения базы данных операторов мобильной связи? Монобанк может быть доволен Дубилетом.

Пока Дима рассказывает доверчивым лохам, как он при помощи Госстата и коэффициента 0.888 посчитал численность населения в Украине, Монобанк получил все, что хотел. Сейчас Димон обещает посчитать поголовье на оккупированных территориях при помощи спутника.

Я никак не перестаю удивляться тому, как один проходимец может морочить голову "мудрому народу" в лице его самой интеллектуальной части – представителей СМИ, которые души не чают в этом деятеле. Неужели мы так низко пали, что не можем увидеть то, что просто очевидно: перед нами проходимец!

А по поводу того, будет или не будет Дубилет миллиардером, то голосования не потребуется. От слова совсем. Дима всегда работал за идею. А идеи – они такие! Дорогого стоят.

Дмитрий Дубилет Фокус

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