Получил меньше подчиненных: озвучена зарплата Зеленского за 2019 год

Заработная плата президента Владимира Зеленского за 2019 год составила 208 727 гривен.

"За период с 20 мая (день инаугурации) по 31 декабря 2019 года общая сумма начисленной заработной платы президента Украины составляет 208 727 гривен", – говорится в ответе Государственного управления делами на запрос "Українських новин".

Из этой суммы было выплачено 40 702 гривни налогов и сборов. Таким образом, за время работы президентом в 2019 году Зеленский получил 168 025 гривен зарплаты.

С июня ему ежемесячно начисляли фиксированную сумму – 28 000 гривен, которая состояла исключительно из должностного оклада и не включала надбавок и премий.

После выплаты налогов и сборов глава государства получал ежемесячно 22 540 гривен зарплаты.

При этом Зеленскому не начислялась "тринадцатая зарплата" по итогам года.

Заработная плата президента Владимира Зеленского за 2019 год составила 208 727 гривен "Українські новини"

Заработная плата президента Владимира Зеленского за 2019 год составила 208 727 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов недавно пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из–за низких окладов. По его словам, таксисты зарабатывают больше, чем чиновники.

Милованов пожаловался также на свою заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

В итоге министру образования Украины Анне Новосад увеличили зарплату с 30 тысяч до 111 тысяч грн.

Руководство Министерства культуры Украины выписало себе зарплаты и премии по итогам декабря на сумму более 2 миллионов грн.

В частности, рекордные 497,7 тысячи грн получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев.

При этом первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч грн, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч грн.

Глава Министерства культуры Украины Владимир Бородянский пояснил выплату высоких зарплат и премий руководству ведомства в декабре тем, что государственная служба должна предлагать специалистам вознаграждение не ниже средней медианы рынка.

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