Получил $300 млн: Порошенко рассказал, почему продал "Кузню на Рыбальском" так поздно

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что продал завод "Кузница на Рыбальском" только в 2018 году, поскольку на него не было покупателей.

При этом переговоры по покупке длились очень коротко, сообщил он в интервью "Украинской правде".

"И я не принимал в них участие. Это делала управляющая компания, которой я передал соответствующее поручение", – отметил пятый президент Украины.

Новости Порошенко назвал размер своих доходов

В частности, в ноябре 2018 группа "ТАС" Сергея Тигипко приобрела "Кузню на Рыбальском". По предварительным данным, Тигипко заплатил за завод до 300 миллионов долларов.

При этом Порошенко отказался комментировать цену продажи предприятия.

"Я не комментирую цену. Но я вам гарантирую, что он был продан по рыночной цене и, как мне сообщили оценочные действия международной аудиторской компании, она это подтвердила", – резюмировал он.

Петр Порошенко отказался комментировать цену продажи предприятия

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября 2018 года Антимонопольный комитет предоставил разрешение Тигипко на приобретение более 50% акций ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском".

Ранее группа "ТАС" подтвердила информацию о достижении предварительной договоренности о покупке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!