Получил $2 млрд: в финансировании Трампа всплыл российский след

Демократы Палаты представителей США выдали повестки Deutsche Bank и нескольким другим банкам, запросив информацию о финансах американского президента Дональда Трампа, а также о сделках между финансовыми учреждениями и Россией.

Повестки из комитетов по разведке и финансовым услугам Палаты представителей поступили в Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America, передает "Интерфакс".

Представитель Deutsche Bank Керри Макхью отметила, что ее компания ведет продуктивный диалог с комитетами.

"Мы по-прежнему привержены предоставлению соответствующей информации всем санкционированным расследованиям в соответствии с нашими юридическими обязательствами", – сообщила она.

По данным источников, повестка в Deutsche Bank готовилась несколько месяцев, и следователи Конгресса обсуждали конкретные требования с юристами финучреждения. Deutsche Bank настаивал на том, чтобы сфера действия повестки была сужена – это должно облегчить и ускорить предоставление банком необходимых документов.

В частности, они запрашивают записи, связанные с делами, которые банки вели со списком подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы.

Комитеты совместно расследуют отношения Deutsche Bank с Трампом. За несколько лет банк выдал американскому президенту кредитов на сумму около 2 млрд долларов, притом, что за ним ко времени вступления в должность числилось более 300 млн долларов непогашенных кредитов.

Кроме того, крупнейший банк Германии обвиняют в отмывании средств российских клиентов.

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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