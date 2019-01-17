Украинцам нужно срочно оформлять субсидии: названо преимущество

Те украинцы, которые оформят субсидии в этом году, будут получать начисления безналичным способом. Это существенная привилегия, ведь со стартом монетизации субсидий могут возникнуть проблемы с выплатами наличными средствами.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил экономист Андрей Блинов. Он подчеркнул, что таким гражданам будет легче получать и субсидиарную премию по окончанию отопительного сезона.

"При выплате субсидий наличкой упускается очень важный момент – это стоимость обеспечения граждан именно наличными деньгами. Вы помните скандал в конце прошлого года, когда "Укрпочта" требовала справедливой компенсации от государства и от пенсионного фонда за доставку пенсий гражданам? И тогда даже появилась цифра, что доставка одной пенсии иногда может стоить серьезных денег", – напомнил Блинов.

По его мнению, до конца непонятно, почему правительство не внедряет безналичный оборот субсидий повсеместно. Хотя об этом ранее говорилось во всех стратегиях и инструктивных документах, когда реформа субсидий находилась в процессе разработки.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Для начисления средств будет использоваться карточка "Ощадбанка" или другого госбанка. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

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