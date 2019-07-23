"Получает бесплатно!" Тука пригрозил жесткими санкциями заводу в Приднестровье

Украина инициирует новые санкции против "Молдавского металлургического завода", поскольку он из-за бесплатного электричества ведет не конкурентную деятельность.

Об этом написал на своей странице в Facebook замглавы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. Он отметил, что санкции уже вводили в марте 2018 года, но потом их сняли.

"Наше министерство инициирует повторное введение санкций против Молдавского металлургического завода. Эти санкции были введены в мае 2018 года, но, по непонятным причинам, были отменены уже в марте 2019", - написал Тука.

Замглавы МинТОТ отметил, что этот комбинат расположен на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики в городе Рыбница.

"Согласно договоренностям, которые были достигнуты в результате "прямых переговоров"(Медведчук, ау!) между Кишиневом и Тирасполе, этот комбинат, который работает по электрометаллургической технологии, получает электроэнергию бесплатно! Что и приводит к нечестным конкурентным преимуществам на рынке", - подчеркнул чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля Украина ввела спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.

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