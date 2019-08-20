Полторак распорядился раздать украинским военным денежные премии

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28 годовщины Независимости Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2000 гривен", – сказано в сообщении.

Полторак подписал приказ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.

В Киеве 24 августа вместо традиционного парада пройдет Шествие достоинства. По Крещатику пройдут представители разных войск ВСУ, ветераны АТО смогут присоединиться к своим бригадам. Вместе с ними участие примут медики, учителя, спортсмены, дипломаты и волонтеры.

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