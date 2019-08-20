Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Полторак распорядился раздать украинским военным денежные премии

1.3т Читать материал на украинском

Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных Сил по случаю 28 годовщины Независимости Украины.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1000 гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, что сейчас защищают территориальную целостность государства на Востоке - по 2000 гривен", – сказано в сообщении.

Новости
"Покажем настоящих Героев!" Соколова мощно высказалась о параде

Полторак подписал приказ

Полторак подписал приказ

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "День Независимости" на OBOZREVATEL.

Тема
День Независимости
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУ ООС
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Безногим по мячу, без руким по штанге, без мозмозглым по по одной свинячей голове...что бы мозги ложкой ковыряли!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...