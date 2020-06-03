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3 июня • обновлено в 12:57
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"Газпром" могут оштрафовать на крупную сумму из-за "Северного потока-2"

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей возбудил дело против российского "Газпрома" за непредоставление данных по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что российской компании грозит штраф в размере до €50 млн (1,498 млрд грн).

В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям, в том числе "Газпрому", обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения.

"Северный поток-2"

"Северный поток-2"

В начале 2020 года регулятор потребовал у российской компании документы, имеющие отношение к делу. Указывается, что соответствующие документы получены не были.

Справка: Польша является союзником Украины в вопросе строительства "Северного потока-2". Страна выступает против газопровода, поскольку, по мнению властей, это усилит зависимость Европы от российского газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Еще 28 апреля Польша решила попробовать арестовать активы российского газопровода "Северный поток-2", который Москва строит в обход Украины.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Северный поток-2
Место
Польша
Тег
Северный поток - 2
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