Новые требования от Польши: что ждет украинских заробитчан

Из Украины ежегодно выезжают на заработки сотни тысяч человек. Только за 2019 год Польша выдала 1 миллион 600 тысяч разрешений на работу сроком на полгода, из них 91% получили украинцы.

Сейчас же правительство Польши всерьез забеспокоилось о количестве рабочих мест для собственных граждан и вводит новую миграционную политику, чтобы защитить трудовые права поляков. Как это повлияет на украинских заробитчан – читайте в OBOZREVATEL.

Что нового придумали для трудовых мигрантов

На фоне массового притока трудовых мигрантов в Польшу, в местном правительстве решили за полгода разработать и утвердить принципы новой миграционной политики.

Как заявил "Укринформ" замдиректора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник, она будет базироваться на четырех основах:

Защита польского рынка труда.

Взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

Циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

Заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

Польский чиновник пояснил, что о длительных сроках трудоустройства в Польше для иностранцев речи быть не может, но кроме тех случаев, когда у них есть документы на постоянное жительство в Польше. Тогда никто не будет препятствовать заключению долгосрочных контрактов.

Пшевозьник уточнил, что в Польше уровень безработицы составляет 5,2%, а это около 850 тыс. безработных, в связи с чем правительство считает необходимым защитить свой рынок и своих работников.

Украинцы в Польше

На начало 2020 года украинских заробитчан в Польше насчитывается более 1 млн человек. Часть из них работает на сезонных работах и сменяют друг друга на протяжении года, но около 30% украинцев получили вид на жительство и трудятся на постоянной основе.

Заробитчаны

Только за 2019 год в Польше выдали 130 тысяч разрешений на сезонную работу, 98% из которых получили именно украинцы. Еще 1 миллион 600 тысяч разрешений на работу в Польше выдавали на срок до 6 месяцев, 91% из них – граждане Украины. Также 74% украинцев получили разрешения на работу на длительные периоды.

Представитель министерства семьи, труда и социальной политики Польши отметил, что пик роста выдачи разрешений на трудоустройство наблюдался в течение 2014-2018 годов.

В основном украинские граждане едут в соседнюю страну на заработки из-за более высокой оплаты труда. Так, без вычета 17% налог на прибыль для физических лиц, минимальная зарплата в Польше составляет 2600 злотых (около 16 000 гривень). А уже к 2024 году рассчитывается ее поднятие до 4000 злотых (25000 гривень).

По данным НБУ, по итогам 2019 года украинцы перевели около 12 миллиардов долларов.

Как новая миграционная политика отразится на украинцах

Пшевозьник считает, что это ни коем образом не отразится на украинских гражданах, более того, в Польше говорят, что количество работников с Украины в этом году не уменьшится, а даже будет небольшой рост.

И с этим согласен президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Более того, из озвученного представителем польского министерства, эксперт сделал вывод, что Польша никоим образом не ставит ограничения для украинцев, а даже наоборот.

Заробитчаны

"Основные моменты, которые сейчас были описаны, заключаются в том, что они хотят, чтобы к ним увеличилась трудовая миграция именно квалифицированных специалистов, потому что у них есть проблемы с этим", – говорит Воскобойник.

Причина этому – негативная демографическая ситуация и процесс трудовой миграции поляков в другие страны Европы: "Поэтому, они чувствуют дефицит квалифицированного персонала, и они будут с удовольствие и дальше привлекать украинцев, и не только", - отметил эксперт по трудоустройству.

Второй момент, как отметил Воскобойник, они хотят, чтобы трудовая миграция равномерно распределялась по территории всей Польше, а не концентрировалась в определенных городах, например, в Варшаве.

Третий момент – поляки не будут продвигать увеличение сроков по рабочим визам, но будут стараться продвигать возможность для украинцев получать вид на жительство.

"И тут угроза не для наших трудовых мигрантов, а для нашей страны и экономики. Люди, которые будут получать вид на жительство и оставаться в Польше на года, будут принимать для себя решение возвращаться ли домой, или оставаться там навсегда. И чем дольше они там живут, тем больше вероятность, что там они и останутся", – отметил Воскобойник.

Миграционная ситуация в Украине

По словам эксперта по международному трудоустройству, на данный момент стабильное количество украинских мигрантов составляет порядка 12-16% от всего населения. Это люди, которые уже неоднократно ездили на заработки и будут продолжать это делать.

Паспорта

И сейчас же особого прироста трудовых мигрантов ждать не приходится, только, если в нашей не произойдет ничего экстраординарного, например, обвал гривни или эскалация конфликта с РФ.

Но в Украине наблюдаются серьезные демографические проблемы, население стареет, деторождаемость падает, и рабочих рук попросту перестает хватать.

"Если взять во внимание примерную оценку количества населения в Украине, которое равно 37 млн с лишним человек, то по оценкам демографов к 2050 наше население сократится еще на 10 млн", – заявляет Воскобойник.

Это приведет к тому, что уже совсем скоро в Украине просто некому будет работать, и нашей власти уже сейчас необходимо начинать работу с трудовыми ресурсами.

Чтобы не допустить трудового кризиса уже в недалеком будущем, Воскобойник определил три первоочередных задания, которыми стоит заняться.

Первое – на рынке трудовой миграции нужно наводить порядок и переводить в цивилизованное русло. "В Раде зарегистрирован законопроект, и вскоре будет рассмотрен в первом чтении, который предполагает запретить посредникам брать деньги за поиск работы".

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Второе – повышать трудовую мобильность внутри Украины. "Например, в Харькове есть свободные рабочие руки, но не хватает производств. А на западной создаются эти промпроизводства, и там этих рабочих рук не хватает. Нужно сделать так, чтобы люди могли переезжать с региона в регион и устраиваться на работу. Для этого нужно решать вопросы с инфраструктурой и жильем".

Третье – разработка программ по привлечению трудовых мигрантов. "Вероятнее всего это будут жители стран, которые входили в состав бывшего СССР: Узбекистан, Казахстан и Таджикистан".

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