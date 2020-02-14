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14 февраля • обновлено в 04:31
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
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Новые требования от Польши: что ждет украинских заробитчан

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Из Украины ежегодно выезжают на заработки сотни тысяч человек. Только за 2019 год Польша выдала 1 миллион 600 тысяч разрешений на работу сроком на полгода, из них 91% получили украинцы.

Сейчас же правительство Польши всерьез забеспокоилось о количестве рабочих мест для собственных граждан и вводит новую миграционную политику, чтобы защитить трудовые права поляков. Как это повлияет на украинских заробитчан – читайте в OBOZREVATEL.

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Что нового придумали для трудовых мигрантов

На фоне массового притока трудовых мигрантов в Польшу, в местном правительстве решили за полгода разработать и утвердить принципы новой миграционной политики.

Как заявил "Укринформ" замдиректора департамента министерства семьи, труда и социальной политики Польши Мирослав Пшевозьник, она будет базироваться на четырех основах:

  • Защита польского рынка труда.

  • Взаимозаменяемость работников, особенно в дефицитных специальностях.

  • Циркулярность пребывания иностранных трудовых мигрантов.

  • Заполнение пробелов в тех регионах, где не хватает рабочих рук.

Польский чиновник пояснил, что о длительных сроках трудоустройства в Польше для иностранцев речи быть не может, но кроме тех случаев, когда у них есть документы на постоянное жительство в Польше. Тогда никто не будет препятствовать заключению долгосрочных контрактов.

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Пшевозьник уточнил, что в Польше уровень безработицы составляет 5,2%, а это около 850 тыс. безработных, в связи с чем правительство считает необходимым защитить свой рынок и своих работников.

Украинцы в Польше

На начало 2020 года украинских заробитчан в Польше насчитывается более 1 млн человек. Часть из них работает на сезонных работах и сменяют друг друга на протяжении года, но около 30% украинцев получили вид на жительство и трудятся на постоянной основе.

Заробитчаны

Заробитчаны

Только за 2019 год в Польше выдали 130 тысяч разрешений на сезонную работу, 98% из которых получили именно украинцы. Еще 1 миллион 600 тысяч разрешений на работу в Польше выдавали на срок до 6 месяцев, 91% из них – граждане Украины. Также 74% украинцев получили разрешения на работу на длительные периоды.

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Представитель министерства семьи, труда и социальной политики Польши отметил, что пик роста выдачи разрешений на трудоустройство наблюдался в течение 2014-2018 годов.

В основном украинские граждане едут в соседнюю страну на заработки из-за более высокой оплаты труда. Так, без вычета 17% налог на прибыль для физических лиц, минимальная зарплата в Польше составляет 2600 злотых (около 16 000 гривень). А уже к 2024 году рассчитывается ее поднятие до 4000 злотых (25000 гривень).

По данным НБУ, по итогам 2019 года украинцы перевели около 12 миллиардов долларов.

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Как новая миграционная политика отразится на украинцах

Пшевозьник считает, что это ни коем образом не отразится на украинских гражданах, более того, в Польше говорят, что количество работников с Украины в этом году не уменьшится, а даже будет небольшой рост.

И с этим согласен президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Более того, из озвученного представителем польского министерства, эксперт сделал вывод, что Польша никоим образом не ставит ограничения для украинцев, а даже наоборот.

Заробитчаны

Заробитчаны

"Основные моменты, которые сейчас были описаны, заключаются в том, что они хотят, чтобы к ним увеличилась трудовая миграция именно квалифицированных специалистов, потому что у них есть проблемы с этим", – говорит Воскобойник.

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Причина этому – негативная демографическая ситуация и процесс трудовой миграции поляков в другие страны Европы: "Поэтому, они чувствуют дефицит квалифицированного персонала, и они будут с удовольствие и дальше привлекать украинцев, и не только", - отметил эксперт по трудоустройству.

Второй момент, как отметил Воскобойник, они хотят, чтобы трудовая миграция равномерно распределялась по территории всей Польше, а не концентрировалась в определенных городах, например, в Варшаве.

Третий момент – поляки не будут продвигать увеличение сроков по рабочим визам, но будут стараться продвигать возможность для украинцев получать вид на жительство.

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"И тут угроза не для наших трудовых мигрантов, а для нашей страны и экономики. Люди, которые будут получать вид на жительство и оставаться в Польше на года, будут принимать для себя решение возвращаться ли домой, или оставаться там навсегда. И чем дольше они там живут, тем больше вероятность, что там они и останутся", – отметил Воскобойник.

Миграционная ситуация в Украине

По словам эксперта по международному трудоустройству, на данный момент стабильное количество украинских мигрантов составляет порядка 12-16% от всего населения. Это люди, которые уже неоднократно ездили на заработки и будут продолжать это делать.

Паспорта

Паспорта

И сейчас же особого прироста трудовых мигрантов ждать не приходится, только, если в нашей не произойдет ничего экстраординарного, например, обвал гривни или эскалация конфликта с РФ.

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Но в Украине наблюдаются серьезные демографические проблемы, население стареет, деторождаемость падает, и рабочих рук попросту перестает хватать.

"Если взять во внимание примерную оценку количества населения в Украине, которое равно 37 млн с лишним человек, то по оценкам демографов к 2050 наше население сократится еще на 10 млн", – заявляет Воскобойник.

Это приведет к тому, что уже совсем скоро в Украине просто некому будет работать, и нашей власти уже сейчас необходимо начинать работу с трудовыми ресурсами.

Чтобы не допустить трудового кризиса уже в недалеком будущем, Воскобойник определил три первоочередных задания, которыми стоит заняться.

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Первое – на рынке трудовой миграции нужно наводить порядок и переводить в цивилизованное русло. "В Раде зарегистрирован законопроект, и вскоре будет рассмотрен в первом чтении, который предполагает запретить посредникам брать деньги за поиск работы".

Смотрите видео по теме:

Второе – повышать трудовую мобильность внутри Украины. "Например, в Харькове есть свободные рабочие руки, но не хватает производств. А на западной создаются эти промпроизводства, и там этих рабочих рук не хватает. Нужно сделать так, чтобы люди могли переезжать с региона в регион и устраиваться на работу. Для этого нужно решать вопросы с инфраструктурой и жильем".

Третье – разработка программ по привлечению трудовых мигрантов. "Вероятнее всего это будут жители стран, которые входили в состав бывшего СССР: Узбекистан, Казахстан и Таджикистан".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Польша
Теги
работа заробитчане зарплата
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да не едьте вы в эту сцаную Польшу,едьте в Чехию и Словакию с Германией там вы заработаете в три раза больше)
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