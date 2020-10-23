Польша вводит полный локдаун из-за новой вспышки коронавируса: что закроют и запретят

Правительство Польши приняло решение ввести жесткие ограничения из-за новой вспышки коронавируса.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что для посетителей будут закрыты рестораны, кафе и бары. Об этом сообщает TVN24.

"Все предприятия такого типа не смогут работать так, как раньше. Они смогут предлагать еду и напитки только на вынос", – добавил Моравецкий.

По его словам, такая мера вводится только на две недели с возможностью продления с учетом ситуации с коронавирусом.

Кроме того, вводится запрет собираться в группах более пяти человек (если речь не идет о членах одной семьи), а также перевод школьников на дистанционное обучение.

Однако, если такие действия не дадут результата, то правительство Польши не исключает закрытия границ и другие радикальные меры.

"Ситуация остается сложной, динамичной. Мы должны действовать решительно. Нас очень беспокоит темп прироста, его нужно остановить", – резюмировал Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Польши Варшаве отменили городскую новогоднюю ночь в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.