Польша пошла в суд против "Северного потока-2"
Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении российского газопровода в обход Украины "Северный поток–2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.
Об этом сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский в Twitter.
По его словам, PGNiG и дочерняя компания PST уже подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в разбирательстве.
Квечиньский пояснил, что это даст возможность защитить интересы Польши и польских предприятий.
Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%. Сейчас Москва надеется завершить проект с помощью своих собственных кораблей.
Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля 2019 года Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для "Северного потока-2".
1 мая 2020 года стало известно, что немецкое Федеральное сетевое агентство планирует отклонить заявку компании Nord Stream 2 AG на освобождение от норм газовой директивы ЕС.