Польша пошла в суд против "Северного потока-2".

Польский концерн PGNiG решил принять участие в суде по делу об освобождении российского газопровода в обход Украины "Северный поток–2" от требований обновленной Газовой директивы ЕС.

Об этом сообщил председатель правления компании Ежи Квечиньский в Twitter.

По его словам, PGNiG и дочерняя компания PST уже подали в Высший суд Дюссельдорфа заявление об активном участии в разбирательстве.

Польша пошла в суд против "Северного потока-2" Twitter Ежи Квечиньского

Квечиньский пояснил, что это даст возможность защитить интересы Польши и польских предприятий.

Россия стремится завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%. Сейчас Москва надеется завершить проект с помощью своих собственных кораблей.

Ранее стало известно, что Оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток — 2" компания Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда Евросоюза, который решил не рассматривать иск против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.

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