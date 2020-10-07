Польша оштрафовала "Газпром" почти на $8 млрд: в России отреагировали

В Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Российский газовый монополист получил соответствующее наказание за строительство газопровода без согласия. Об этом говорится на странице UOKiK в Twitter.

Кроме того, штраф получили еще пять компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Одновременно с этим польский антимонопольный регулятор издал приказ о прекращении действия контрактов, заключенных для финансирования строительства российского газопровода.

Российский газовый монополист получил наказание за строительство газопровода без согласия UOKiK

После соответствующего решения UOKiK акции "Газпрома" резко упали.

Акции российской компании Investing.com

Позже представители "Газпрома" заявили, что видят в максимальном штрафе по "Северному потоку-2" желание Польши остановить проект любыми средствами.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть меньше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Карта строительства "Северного потока-2"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.