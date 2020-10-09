Польша вписала миллиардный штраф "Газпрому": как отразится на "Северном потоке-2"

Польский штраф на $7,6 млрд для "Газпрома" уже никак не может повлиять на реализацию газопровода в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сказано в статье "РБК". Отмечается, что польский регулятор требует, чтобы европейские партнеры "Газпрома" расторгли контракты, заключенные ранее для финансирования проекта.

"Но расторжение этих контрактов сейчас никак не может оказать воздействие на реализацию проекта, фактически он уже профинансирован", – прояснил юрист Дмитрий Горбунов.

По его словам, проект по большей части профинансирован но, чтобы формально не расторгать контракты, может быть реализован еще один путь, который в целом не нарушит законодательства, – компании могут изменить условия договоров, исключив положение о залоге акций Nord Stream 2.

По мнению экспертов, решение UOKiK — это просто "показательное выступление", единственное, что всерьез влияет на проект, — это санкции США, введенные в декабре 2019 года, и новые ограничения, которые обсуждаются в американском конгрессе.

Стоит отметить, что из-за прошлогодних санкций швейцарская компания Allseas была вынуждена увести свои трубоукладочные суда с проекта и строительство газопровода было приостановлено. Строительство до сих пор не восстановлено, хотя для этих целей может быть привлечен трубоукладчик "Академик Черский", единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября в Польше антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал "Газпром" на $7,6 млрд из-за трубопровода "Северный поток-2".

Власти Германии не исключили изменение отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".