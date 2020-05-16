Польша отказала Путину в новой сделке по транзиту газа в Европу

Польша отказалась продлевать соглашение с РФ, по которому по территории страны происходил транзит российского газа в Европу.

Как пишет Reuters, действие соглашения истекает 17 мая, и в Польше отказались его пересматривать.

Таким образом, главный маршрут доставки российского газа в Европу газопровод "Ямал-Европа" не будет функционировать на полную силу. Как пишет агентство, ежегодно по нему в Европу поставляли 33 миллиарда кубометров газа.

Польша приняла решение по транзиту российского газа

Отмечается, что соглашение было подписано еще в 1990-х годах, а на данный газопровод приходится пятая часть европейских поставок российского газа.

В Польше приняли решение, что после окончания соглашения мощности газопровода будут выставлять на аукционах и совершать по нему единичные поставки.

По данным агентства, сама Польша закупала до 10 млрд кубометров в год у России, и соглашение на поставки рассчитано до 2022 года. К слову, польские власти уже заявили, что не собираются его продлевать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

При этом российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. По оценкам компании, падение составит 16,4%.