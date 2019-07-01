Польша готовит сюрприз для украинских заробитчан: что важно знать

Польша меняет миграционную политику. Министерство внутренних дел уже разработало проект документа. А утвердить его должен польский Совет министров.

В документе говорится, что Польша испытывает серьезные проблемы с нехваткой рабочих рук. Собственно, граждане этой страны, также как и украинцы, ищут счастья в более благополучной Европе, где им платят больше – в Германии, Франции, Англии.

Однако поляки надеются, что их граждане вернутся домой, и тогда рынок труда придется серьезно регулировать. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

Польша существенно изменяет правила работы для трудовых мигрантов;

Все должны знать польские язык, а также работать легально;

Поляки последнее время открыты не только для украинцев, но и для рабочих рук из других стран.

В первую очередь выходцев из Вьетнама и Индии.

Хочешь жить в Польше - учи язык

Польское правительство надеется на то, что поляки начнут возвращаться домой, либо в страну приедут поляки, живущие за границей по карте поляка, так называемые репатрианты. И тогда им придется регулировать собственный рынок труда, чтобы собственным гражданам было, где работать.

Однако когда это произойдет – неизвестно. Поэтому Польша пытается выработать новые правила поведения в отношении мигрантов. Ведь именно они пока спасают польскую экономику.

Украинцы работают на полях в Польше

"Главный посыл этого документа в том, что если ты хочешь работать и остаться жить в этой стране, то ты должен стать поляком. Не просто гражданином, а учить польский язык, познавать польскую культуру, ассимилироваться в польском сообществе", - поясняет глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

К тому же Польша настаивает на том, чтобы трудовые мигранты работали у них легально. "За прошлый год Госинспекция по труду провела в Польше 8 тысяч проверок, и только у 18% предприятий выявила нелегалов. Это очень неплохая цифра. В целом новая политика будет поддерживать тех, кто работает в Польше легально, а не приезжает в страну как турист или в гости, а потом ищет тут работу или работает", - говорит Воскобойник.

Заробитчане в Польше

Хотят отдать предпочтение белорусам

Также Польша готова принимать к себе не только украинских заробитчан, которые работают на сборе урожая, в сфере строительства или разнорабочими на складах и фабриках. В конце апреля были приняты поправки к польскому "Закону про иностранцев". В результате теперь иностранцы, которые закончили учебу или научное исследование в Польше имеют право остаться тут на 9 месяцев, чтобы найти себе работу.

Новости Растет уровень денежных переводов от трудовых мигрантов

Польский эксперт Петр Косцинский говорит, что дискуссия по поводу мигрантов в Польше только начинается.

На границе с Польшей

"Пока понятно, что Польша больше склоняется к тому, чтобы принимать мигрантов из близких стран, таких как Украина. Украинцы близки нам по культуре, менталитету. Хотя есть те, кто предлагает отдавать предпочтение белорусам, у нас их сейчас тоже достаточно. И вторая позиция – принимать иностранцев на работу на короткий срок, а не на постоянно", - говорит Косцинский.

Делают ставку на вьетнамцев и индийцев

Хотя Польша сейчас ведет переговоры и с такими странами как Индия, Вьетнам, Бангладеш, Филлипины по поводу приглашения на работу их граждан.

"Дело в том, что в следующем году вступят в силу новые правила работы мигрантов в Германии. И, например, у нас члены профсоюза, которые еще не успели перевезти семьи в Польшу, все собираются поехать в Германию. Поляки понимают, что у них будут проблемы на рынке труда и поэтому сейчас активно работают с Юго-Восточной Азией. Но проблема в том, что те мигранты не знают языка, с ними можно говорить разве что по-английски", - говорит глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Много наших граждан работает на стройках соседней страны

Также Махинько отмечает, что поляки до сих пор не уравняли в правах своих сотрудников с украинцами.

"Наши граждане продолжают работать не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым. А это большая разница. Украинцы не могут рассчитывать на отпуск, им не доплачивают за переработку, за работу в ночные смены. Пока поляки не изменят своего отношения, украинцы будут искать лучшей доли в Германии", - говорит Махинько.

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