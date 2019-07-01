ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

Марина Петик
Марина Петик
ЖурналистВсе статьи автора

Польша готовит сюрприз для украинских заробитчан: что важно знать

3.6тЧитать материал на украинском

Польша меняет миграционную политику. Министерство внутренних дел уже разработало проект документа. А утвердить его должен польский Совет министров.

В документе говорится, что Польша испытывает серьезные проблемы с нехваткой рабочих рук. Собственно, граждане этой страны, также как и украинцы, ищут счастья в более благополучной Европе, где им платят больше – в Германии, Франции, Англии.

Однако поляки надеются, что их граждане вернутся домой, и тогда рынок труда придется серьезно регулировать. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Главное:

  • Польша существенно изменяет правила работы для трудовых мигрантов;

  • Все должны знать польские язык, а также работать легально;

  • Поляки последнее время открыты не только для украинцев, но и для рабочих рук из других стран.

  • В первую очередь выходцев из Вьетнама и Индии.

Хочешь жить в Польше - учи язык

Польское правительство надеется на то, что поляки начнут возвращаться домой, либо в страну приедут поляки, живущие за границей по карте поляка, так называемые репатрианты. И тогда им придется регулировать собственный рынок труда, чтобы собственным гражданам было, где работать.

Однако когда это произойдет – неизвестно. Поэтому Польша пытается выработать новые правила поведения в отношении мигрантов. Ведь именно они пока спасают польскую экономику.

Украинцы работают на полях в Польше

Украинцы работают на полях в Польше

"Главный посыл этого документа в том, что если ты хочешь работать и остаться жить в этой стране, то ты должен стать поляком. Не просто гражданином, а учить польский язык, познавать польскую культуру, ассимилироваться в польском сообществе", - поясняет глава Всеукраинской ассоциации по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Новости
Даже МВФ не дает столько денег, как наши мигранты. Но это уже стало угрозой – экс-замминистра

К тому же Польша настаивает на том, чтобы трудовые мигранты работали у них легально. "За прошлый год Госинспекция по труду провела в Польше 8 тысяч проверок, и только у 18% предприятий выявила нелегалов. Это очень неплохая цифра. В целом новая политика будет поддерживать тех, кто работает в Польше легально, а не приезжает в страну как турист или в гости, а потом ищет тут работу или работает", - говорит Воскобойник.

Заробитчане в Польше

Заробитчане в Польше

Хотят отдать предпочтение белорусам

Также Польша готова принимать к себе не только украинских заробитчан, которые работают на сборе урожая, в сфере строительства или разнорабочими на складах и фабриках. В конце апреля были приняты поправки к польскому "Закону про иностранцев". В результате теперь иностранцы, которые закончили учебу или научное исследование в Польше имеют право остаться тут на 9 месяцев, чтобы найти себе работу.

Новости
Растет уровень денежных переводов от трудовых мигрантов

Польский эксперт Петр Косцинский говорит, что дискуссия по поводу мигрантов в Польше только начинается.

На границе с Польшей

На границе с Польшей

"Пока понятно, что Польша больше склоняется к тому, чтобы принимать мигрантов из близких стран, таких как Украина. Украинцы близки нам по культуре, менталитету. Хотя есть те, кто предлагает отдавать предпочтение белорусам, у нас их сейчас тоже достаточно. И вторая позиция – принимать иностранцев на работу на короткий срок, а не на постоянно", - говорит Косцинский.

Делают ставку на вьетнамцев и индийцев

Хотя Польша сейчас ведет переговоры и с такими странами как Индия, Вьетнам, Бангладеш, Филлипины по поводу приглашения на работу их граждан.

Новости
Шокирующие масштабы: появились данные о количестве мигрантов из Украины

"Дело в том, что в следующем году вступят в силу новые правила работы мигрантов в Германии. И, например, у нас члены профсоюза, которые еще не успели перевезти семьи в Польшу, все собираются поехать в Германию. Поляки понимают, что у них будут проблемы на рынке труда и поэтому сейчас активно работают с Юго-Восточной Азией. Но проблема в том, что те мигранты не знают языка, с ними можно говорить разве что по-английски", - говорит глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько.

Много наших граждан работает на стройках соседней страны

Много наших граждан работает на стройках соседней страны

Также Махинько отмечает, что поляки до сих пор не уравняли в правах своих сотрудников с украинцами.

"Наши граждане продолжают работать не по трудовым договорам, а по гражданско-правовым. А это большая разница. Украинцы не могут рассчитывать на отпуск, им не доплачивают за переработку, за работу в ночные смены. Пока поляки не изменят своего отношения, украинцы будут искать лучшей доли в Германии", - говорит Махинько.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Украина - Польша" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Украина - Польша
Место
Украина
Теги
украинцы в Польшемигрантызаробитчанеработа в Германии
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
4
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бедный Петр
Бедный Петр
укрохолопы и за копейки будут работать, дома то вообще работы нету
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel