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9 декабря • обновлено в 16:24
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Польша договорилась с Украиной о масштабной добыче газа на Львовщине

3.2т
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Польская компания PGNiG SA и группа "Энергетические ресурсы Украины" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

"Мы последовательно реализуем стратегию развития деятельности на зарубежных рынках. Подписанное сегодня соглашение позволит нам вести разведку и добычу природного газа в очень перспективном районе. Я убежден, что сотрудничество с ЭРУ будет способствовать росту обеих компаний", – сообщил глава правления PGNiG Петр Возняк, говорится на сайте польской компании.

В то же время руководящий партнер ЭРУ Дейл Перри отметил, что рассматривает соответствующее соглашение как первую из многих возможностей, которые украинский энергетический сектор может предложить в ближайшие годы.

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Компании намерены пробурить разведочную скважину длиной до 2500 метров и провести геофизические исследования для определения местоположения последующих скважин.

Старт работ запланирован сразу же после получения необходимых разрешений.

PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

"Энергетические ресурсы Украины" – группа компаний с иностранными инвестициями, специализирующаяся на реализации проектов в украинской энергетике. Она является одним из крупнейших частных импортеров природного газа.

PGNiG SA и ЭРУ подписали соглашение о разведке и добыче природного газа

PGNiG SA и ЭРУ подписали соглашение о разведке и добыче природного газа

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Добыча газа
Место
Украина
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