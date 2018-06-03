Половина украинцев не получит пенсии в 60 лет: что делать

В Украине фактически увеличили пенсионный возраст для половины украинцев. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, к 2028 году необходимо иметь как минимум 35 лет стажа.

На данный момент в среднем украинцы к пенсионному возрасту зарабатывают всего 32,5 года стажа, об этом в эфире ObozTV рассказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Галина Третьякова.

Есть три варианта, как можно получить пенсию без стажа, рассказывает Третьякова. Первый – докупить недостающий стаж (максимум можно купить 5 лет). Причем один год стоит 24 минимальных ЕСВ. На данный момент минимальный размер ЕСВ – 820 грн. Таким образом, год стажа обойдется в почти 20 тыс. грн. Второй вариант – оформить социальное пособие, но его размер может быть даже ниже минимальной пенсии.

Так, пособие должно компенсировать разницу между доходом и прожиточным минимумом.

Третий вариант – копить на пенсию самостоятельно. "Выход - накапливать. Можете накапливать в чем угодно, не любите финансовую систему, накапливаете в биткоинам, если не хотите в биткоинах - в золоте, в чем хотите", - рассказывает Третьякова. Кроме того, эксперт отмечает: работать можно и после 60 лет.

Также, по словам Третьяковой, действующее законодательство предусматривает, что второй уровень пенсионного обеспечения должен заработать с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, кто останется без пенсии в Украине по новым правилам.