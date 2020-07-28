Половина украинский одобряет действия власти в поддержку промышленности, – соцопрос

52% украинцев готовы поддержать инициативы власти, направленные на развитие промышленности. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного 5-6 июня компанией Gradus совместно с Центром Экономического Восстановление.

Среди инициатив власти, которые украинцы считают приоритетными, 52% респондентов назвали поддержку промышленности. Такое же количество опрошенных разделяет необходимость осуществления властью шагов для защиты национального производителя и продвижения экспорта украинских товаров.

Исследование было проведено 5-6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18-60 лет, проживающих в городах с населением более 50 000 жителей.

В то же время промышленное производство в Украине снижается 13 месяцев подряд. В частности, в июне 2020 года промпроизводство снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В перерабатывающей промышленности в июне 2020 года (до июня 2019 года) падение составило 6,2%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – 4,9%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха – 4%.