Полный отказ Украины от маршруток: названо главное условие

Украине для полного отказа от маршруток необходимо через Верховную Раду менять закон об автомобильном транспорте. Также решающее значение будут иметь усилия местных властей.

Об этом сообщил в эфире ObozTV экс-заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава, комментируя обещание главы Мининфраструктуры Владимира Омеляна отказаться от маршруток до 2030 года.

Как объяснил Кава, маршрутные перевозки в городах – это исключительно ответственность мэров.

"Мэры городов, которые занимаются общественным транспортом, уже сумели построить систему городских перевозок, максимально приближенную к Европе. Например, это Винница, Ивано-Франковск, Кременчуг. А мэры других городов транспортом заниматься не хотят, им постоянно что-то мешает, как плохим танцорам. На улицах этих городов продолжается засилье маршруток, при этом муниципальный транспорт не покупается. Маршрутки доминируют на рынке", – отметил он.

В частности, эксперт привел пример Киева: "Мэры неоднократно обещали, что в городе не будет маршруток. При этом мэры уходили, а маршрутки оставались. Более того, их количество не уменьшалось, а наоборот увеличивалось".

Бывший замминистра инфраструктуры также отметил, что для рынка межобластных перевозок необходимо будет изменить базовый закон об автомобильном транспорте, который регулирует автобусные перевозки в стране

"Принятие закона – это компетенция не министерства, а парламента. Министерство может подготовить законопроект и внести его через правительство в парламент. Пока такого законопроекта мы не видим", – заявил он.

Также Кава подчеркнул, что Мининфраструктуры не имеет возможности напрямую влиять на работу перевозчиков, поскольку это полностью частный рынок

"В данном случае, мы имеем дело с политическим заявлением, и работа министерства никак не может сказаться на присутствии или отсутствии маршруток", – заключил эксперт.

5.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2018 году Министерство инфраструктуры одобрило план мероприятий по борьбе с нелегальными пассажирскими автомобильными перевозками в Украине.

6 апреля 2019 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что до 2030 года на автодорогах Украины должны быть неопланы или их аналоги – никаких маршруток.

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