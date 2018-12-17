''Полный откат в СССР'': у Путина предрекли России стагнацию и бедность

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что отток инвестиций и вероятность стагнации экономики на фоне дешевеющей нефти являются самыми серьезными угрозами для России на сегодняшний день.

"А главный риск — полный откат в бедность и СССР", — заявил Титов, передает "Ридус".

По его словам, повышение ключевой ставки окажет негативное влияние на экономический рост в стране.

В частности, Центральный Банк России повысил ключевую процентную ставку на 0,25% — до 7,75% годовых и одновременно объявил о намерении в 2019 году вернуться на рынок с интервенциями в пользу Министерства финансов.

Повышение ставки регулятор обосновал возросшими инфляционными рисками. По словам главы ведомства Эльвиры Набиуллиной, в первом квартале будущего года рост цен может ускориться до 6%.

"Сами создали условия для роста инфляции (например, повысив НДС), сами потом испугались инфляции и подняли ключевую ставку. То есть сделали заемные деньги еще более дорогими. И сделали мечту об экономическом росте полностью несбыточной", — резюмировал Титов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в своих оценках. Они уверены, что в начале 2019 года россиян может ждать инфляционный шок.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.