"Полностью себя дискредитировали": Гончарук решил ликвидировать морские инспекции

Кабинет министров Украины решил ликвидировать морские инспекции из-за их неэффективности.
В частности, речь идет о Крымско-Черноморской и Азовских инспекциях. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Соответствующие ведомства создавали с целью усилить экологический контроль в портах, однако эксперимент имел обратный результат.
"Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев. Фактически эти органы полностью себя дискредитировали – и сегодня принято решение об их ликвидации", – отметил Гончарук.
По его словам, функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции.
Кабинет министров Украины решил ликвидировать морские инспекции из-за их неэффективности
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство намерено ликвидировать 1261 предприятие.
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