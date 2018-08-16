Полная деградация: в Украине рассказали, что происходит с банковским бизнесом в Крыму

В оккупированном Крыму произошла деградация банковского бизнеса.

"Банки, которые зашли, были даже без валютной лицензии", – заявил эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль в эфире ObozTV.

По его словам, крымчан пробовали приучить к совершенно другому уровню сервиса и качества банковских услуг.

"Одно дело, когда стоял какой-то банк там, скажем, ПриватБанк, универсальный банк, который любые услуги предоставлял. А потом на его месте появился российский банк с Кубани… У нас в регионах лучше иногда специалисты", – добавил Горбаль.

Эксперт подчеркнул, что деградация банковского бизнеса в Крыму сейчас только ускоряется.

Как сообщал OBOZREVATEL, Visa и Mastercard сообщили о сворачивании работы в Крыму в декабре 2014 года после введения американских санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги на оккупированной территории полуострова.

1 апреля 2015 года в России и на территории аннексированного Крыма заработала "национальная" система платежных карт, которая подразумевала создание внутрироссийской системы обработки платежей по пластиковым картам. И международные системы, желающие работать в РФ, должны были обрабатывать платежи внутри России, в то время как раньше информация о транзакции обрабатывалась в процессинговом центре за пределами страны. Это позволило жителям Крыма продолжать пользоваться картами Visa и Mastercard, которые выпущены российскими банками.

15 августа 2018 года в Крыму полностью прекратили выпуск и обслуживание карт Mastercard и Visa.