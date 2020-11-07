Полкило колбасы в одни руки, – на фото показали настоящую жизнь СССР

В Советском Союзе во второй половине 1980-х годов колбасу второго сорта продавали по половине килограмма в одни руки.

"Нарезка колбасы. Полкило в одни руки. Любительская. Второй сорт. СССР. Вторая половина 1980-х", – говорится в Twitter-канале "Исторические фото".

Пользователи сети высмеяли плачевную ситуацию с продовольствием в Советском Союзе.

"Колбаса Останкинского мясокомбината с туалетной бумагой вместо мяса?" – задался вопросом Undos.

"Это явно из Москвы или Питера фото. У нас вообще никакой колбасы не было ни в первой, ни во второй половине 80-х", – резюмировал Станислав Петров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер Максим Мирович пояснил, советский общепит представлял собой достаточно жалкое зрелище.