Дефицита продуктов в Украине не будет - таможня

Полки в украинских магазинах пустыми не будут, поскольку проблем со снабжением нет – фуры с товарами курсируют без помех.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

"Украина закрыла границу, чтобы уберечь граждан от угрозы заразиться коронавирусом. Впрочем, это ограничение не касается грузовых перевозок. Ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов. Это не о здоровой экономике, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, чего есть, Таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также - поступлениях в бюджет", - говорится в сообщении.

Фуры с продуктами продолжают ездить ndn.info

Таможня выделяет три ключевых момента:

90% товаров, которые мы потребляем, - отечественного производства. Мы не являемся критически зависимыми от импортируемых продуктов;

грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие - около сотни временно приостановили свою работу на время карантина - где могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день.

Верховная Рада поддержала малый и средний бизнес на время карантина, приняв закон № 3220.

Относительно товарооборота, таможня подчеркивает, что с начала месяца и по состоянию на 16 марта перечислила в госбюджет 14,8 млрд грн или выполнила график поденных поступлений на 90,1%. В долларовом эквиваленте - это $591 млн, что на 1,7% или на $10 млн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за карантина, введенного вследствие вспышки коронавируса, в супермаркетах "Ашан" уже практически закончились продукты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!