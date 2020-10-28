Полицейским выделили еще 2 млрд грн из COVID-фонда

Кабинет министров Украины выделил дополнительные 2 млрд гривен с "коронавирусного" фонда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.

Об этом говорится в постановлении правительства от 13 октября. Таким образом всего ведомство уже получило уже 4,2 млрд из Фонда борьбы с коронавирусом.

Сначала Министерство внутренних дел получило из ковидного фонда 2,7 миллиарда, из которых более 2 предназначались Нацполиции. Впоследствии, сумму увеличили до 4,6 млрд.

Средства направлены на доплаты сотрудникам полиции, обеспечивающим жизнедеятельность населения на время карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Кабинет министров вдвое увеличил расходы на доплаты военным, медикам, полицейским и другим работникам, которые занимаются ликвидацией последствий пандемии коронавируса.

По состоянию на 1 октября в "коронавирусном" фонде остался 41 млрд грн. 25 млрд уже потратили на строительство дорог и амбулаторий, доплаты медикам, закупки оборудования и индивидуальной защиты. В то же время ни один тендер на закупку аппаратов ИВЛ не состоялся.