Политолог назвал пять причин бесперспективности дела 'Роттердам+'

Дело "Роттердам+" не имеет судебной перспективы – ценообразование на основе импортного паритета поддерживает МВФ, а после отмены формулы "Роттердам+" цена угля резко выросла и потребители переплатили за электроэнергию 4,4 млрд грн. Об этом написал политолог Кирилл Сазонов на своей страничке в Facebook.

Политолог напомнил, что НАБУ расследует дело "Роттердам+" уже три с половиной года, но, по его мнению, детективам нечего передавать в суд. В частности, Сазонов подчеркнул, что формула "Роттердам+" основана на импортном паритете, и сейчас по аналогичной формуле в Украине формируется цена на газ, что закреплено в Меморандуме с МВФ.

"Детективам сложно обосновать зловредность угольного "Роттердам+" при том, что крупнейший международный донор Украины приветствует введение газовой формулы "Амстердам+", – написал Сазонов.

Он также отметил, что после отмены "Роттердам+" цена на энергетический уголь выросла, в результате потребители переплатили за электроэнергию 4,4 млрд грн. И это уже стало предметом расследования ГБР.

"Пока НАБУ расследует дело о введении "Роттердам+", Государственное бюро расследований (ГБР) с марта этого года расследует обстоятельства отмены формулы. Тем, кто отменял "Роттердам+", вменяется "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", – написал Сазонов.

Кроме того, политолог подчеркнул, что "Роттердам+" был наиболее быстрым и прозрачным способом ликвидации угольной коррупции. После отмены формулы, она вернулась в отрасль.

"Наверное, все слышали о чудовищных коррупционных схемах, охвативших государственную энергогенерирующую компанию "Центрэнерго" после смены власти и отмены "Роттердам+" в 2019 году. Через фирмы-прокладки Коломойского туда поставлялся российский уголь по завышенной цене, из-за чего прибыльное госпредприятие в течение года получила многомиллиардные убытки. После вмешательства Минэнерго новый менеджмент "Центрэнерго" согласился подписать контракт на закупку угля по формуле "Роттердам+". Цена по формуле оказалось даже на 20% ниже, чем регуляторная цена госшахт", – написал Сазонов.

Политолог также напомнил, что официальные экспертизы подтвердили законность и экономическую обоснованность "Роттердам+", и благодаря формульному ценообразованию была прекращена практика ценовой дискриминации украинского угля.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля 2020 года. при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +".

По принципу импортного паритета с 2017 г. в Украине формируется цена на природный газ для населения. Цены определяются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаль утвердило этот подход в меморандуме с МВФ. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF (так называемая формула "Амстердам+"). С 1 августа 2020 г. цены на газ для населения стали нерегулируемым, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.