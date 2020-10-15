Политика Зеленского ведется против инвесторов в "зеленую" энергетику - Energy Watch Group

Политика президента Украины Владимира Зеленского направлена против развития "зеленой" энергетики в Украине, что приводит к оттоку инвестиций из страны.

Об этом заявил президент Energy Watch Group Ганс-Йозеф Фелл в интервью "Интерфакс-Украина".

"Президент Зеленский призывал инвесторов вкладывать деньги в "зеленую" энергетику. Так что, мы видим, что он имеет положительное мнение на счет возобновляемых источников энергии, но вся его политика построена против выполнения этих целей", - сказал Фелл.

Он подчеркнул, что решение власти о ретроспективном уменьшении "зеленого" тарифа является негативным сигналом для всех инвесторов как украинских, так и зарубежных. В такой ситуации инвесторы могут надолго уйти из Украины, причем не только те, кто вкладывает в развитие энергетики, но и инвестирующие в другие сферы.

"Сокращение "зеленых тарифов" задним числом — это сигнал для инвесторов во всех других сферах - сельском хозяйстве и так далее. То есть, это сигнал о том, что Украина – страна, в которой нет стабильных законов, их могут поправить задним числом и это может привести к катастрофе. Подобные кризисы мы наблюдали в Испании, Чехии 10 лет назад. И иностранные инвесторы просто исчезли из обеих стран, также из других сфер", - объяснил Фелл.

По его мнению, установленные сейчас размеры "зеленых" тарифов, не являются стабильными, и инвесторы не уверены, что в будущем их вновь не изменят. Поэтому риск инвестирования в Украину для них достиг критической отметки.

"Новые "зеленые" тарифы также нестабильны, они закреплены даже не на 20 лет, а до 2029 года. И эта причина, по которой никто не захочет инвестировать в Украину. Это слишком короткий промежуток времени, который не дает уверенности в стабильности для инвестиций", - констатировал Фелл.

Как сообщалось, ведущие ассоциации ВИЭ заявили, что правительство нарушает Меморандум о взаимопонимании с производителями зеленой электроэнергии и не выполняет обязательства по погашению долгов перед ними. Кроме того, они отметили, что большинство инвесторов в ВИЭ с ноября 2020 ускорят подготовку в международный арбитраж против правительства Украины из-за давления банков, которые требуют своевременных расчетов за предоставленные кредиты.

По информации партнера международной юридической фирмы Dentons Максима Сысоева, инвесторы проектов зеленой энергетики готовятся к представлению групповых исков против Украины для защиты своих прав.

По информации из судебных реестров, уже более 50 небольших компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн.

Напомним, что 1 августа вступил в силу закон №810-IX, который подписал президент Владимир Зеленский. Задача закона - и основные положения меморандума между Кабмином и иностранными инвесторами в ВИЭ. Закон предусматривает, в частности, снижение зеленых тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей чистой электроэнергии с 2022 (50% в 2021 году) и другие нормы.

Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ - в четвертом квартале этого года государство должно выплатить 40% задолженности (9 млрд грн), а остальные 60% - в 2021 году. Со своей стороны, меморандум предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию с августа этого года.

По состоянию на начало октября накопленные долги за предыдущие периоды не погашен, уровень расчетов за электроэнергию из ВИЭ за август составляет 100% (со значительным опозданием), за сентябрь - 27%.

Ранее депутаты фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект относительно поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 миллиарда для погашения в четвертом квартале 2020 долга перед производителями зеленой энергетики Такой вариант выбран для того, чтобы не повышать цену на электроэнергию для населения.

Председатель Комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус в интервью изданию Лига.Бизнес заявил, что поддерживает выпуск ОВГЗ для погашения долгов на рынке электроэнергии, в т.ч. перед инвесторами в зеленую энергетику, поскольку лично заложил эти нормы в действующем законе.