Нужно было аргументировать, а не бросать заявление на стол, – в НБУ осудили увольнение Смолия

Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия о подаче в отставку считает эмоциональным.

По его словам, в последнее время правление НБУ болезненно реагировао на критику со стороны как парламента, так и Совета НБУ, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Я политического давления на НБУ не чувствую, и считаю, что и парламент, и Совет НБУ, и экспертное сообщество имеют право критиковать руководство НБУ. На критику нужно отвечать аргументами, а не бросать заявления на стол", – сказал Шапран.

По его мнению, Смолий после смены политической власти находился в неудобной ситуации, когда он и часть руководства НБУ были назначены во времена президента Петра Порошенко, а общий язык с действующей властью ему и его команде быстро найти не удалось.

"Последние несколько недель правление довольно болезненно реагировало на критику со стороны как парламента, так и Совета НБУ. Буквально в каждом негативе виделось или "политическое давление", или "люди Коломойского", – описал ситуацию Шапран.

Он отметил, что это определенным образом мешало работе Совета НБУ и его взаимодействию с правлением.

"Думаю, его решение носит эмоциональный характер. Теперь решение за президентом и парламентариями", – сказал Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".

В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".